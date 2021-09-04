Первую умную парковку открыли во Владивостоке в последний день ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие первой во Владивостоке умной парковки состоялось в завершающий день Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в субботу.

"В завершающий день Восточного экономического форума во Владивостоке стоялось открытие первой интеллектуальной парковки. Проект был реализован корейской компанией KT Corporation на территории Матросского сквера при поддержке администрации Владивостока и Корпорации развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

На умной парковке номерные знаки транспортных средств будут распознаваться с помощью искусственного интеллекта, управление парковкой будет осуществляться без присутствия обслуживающего персонала, контроль доступа будет обеспечиваться с помощью шлагбаума и терминала оплаты. Данная система позволяет отправлять сигнал тревоги при обнаружении незаконно припаркованного транспортного средства, контролировать превышение транспортным средством скорости, отслеживать свободные парковочные места с возможностью их дальнейшего резервирования и последующей оплаты с помощью мобильного приложения.

Глава города Константин Шестаков отметил, что скоро состоится и открытие Матросского сквера, который находится на реставрации. Старший вице-президент KT Corporation Сунгук Мун поблагодарил за оказанное доверие и поддержку в реализации пилотного проекта компании.

Благоустройства Матросского сквера горожане ждали с 2018 года, тогда он вошел в топ-5 территорий, которым, по мнению жителей, необходима реконструкция. Зимой прошлого года администрация Владивостока собирала пожелания горожан, каким бы они хотели видеть обновленный сквер. С их учетом МАУ "Дирекция общественных пространств" разработало концепцию благоустройства территории, которую сейчас реализует победитель торгов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.