В Москве открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения в субботу открыли на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Сегодня для всех нас очень радостный день. Здесь в парке Яуза у Ростокинского акведука мы открываем памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Сама задумка появилась в далеком 2012 году и девять лет мы шли к открытию этого памятника", - сказал Шапошников.

Памятник изображает двух ополченцев: молодой боец поддерживает раненого старшего товарища. У них одна винтовка-трехлинейка на двоих. Гневный взгляд молодого бойца устремлен вперед, вся его фигура исполнена решительности и непреклонности. Авторы памятника - заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян сумели в этих символических образах выразить саму суть подвига ополченцев. Собирательные образы героев получили одобрение сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии.

По словам Шапошникова, Мосгордума непосредственно принимает участие и является организатором программы "Памяти московского народного ополчения". Одна из составляющих программы является открытие и создание памятников тем дивизиям московского народного ополчения, кому памятники еще не были установлены.

"Могу сказать смело, что остался один памятник, который мы установим в ближайшее время. И таким образом мы закончим установку памятников всем дивизиям московского народного ополчения", - добавил он.

О дивизии

13-я Ростокинская дивизия народного ополчения формировалась на территории нынешних районов Алексеевский, Останкинский, Ростокино, Марфино Северо-Восточного административного округа и Мещанского района Центрального административного округа. Ее численность составила порядка 11 тысяч добровольцев.

Боевой путь Ростокинской дивизии был короткий - с 2 по 13 октября 1941 года почти все ополченцы погибли в боях под Вязьмой. Ценой своей жизни они не дали немцам реализовать план блицкрига и прорваться к Москве. Задержав продвижение противника, московское ополчение дало возможность подготовить контрнаступление Красной Армии. В память об этом подвиге в Холм-Жирковском районе Смоленской области на поле Памяти в 2011 году был установлен монумент в честь народных ополченцев 13-й Ростокинской дивизии.