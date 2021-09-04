Свыше 162 тыс. поездок с бесплатными пересадками совершили пассажиры столичного транспорта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пассажиры общественного наземного транспорта Москвы с 1 сентября совершили более 162 тыс. поездок с бесплатными пересадками. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что 1 сентября ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год.

"С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тыс. поездок с бесплатными пересадками. Людям это важно и нужно. Поэтому количество таких поездок будет и дальше расти", - написал Собянин.

Он напомнил, что такой опцией могут воспользоваться 600 тыс. пассажиров, которые привязали свою карту "Тройка" к личному кабинету на сайте московского метро. И их число продолжает расти. Только за последние три дня число регистраций "Тройки" выросло на 100 тыс.

"Неожиданно высокий рост, превзошедший самые смелые прогнозы", - подчеркнул мэр.

По стоимости поездок московский транспорт является одним из самых доступных среди крупнейших городов мира. В Москве продолжат совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее для жителей и гостей города.