Дуров рассказал о негативном влиянии Netflix и TikTok на креативность

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что большинство людей отдают предпочтение просмотру сериалов на платформе Netflix или видеороликов в социальной сети TikTok, нежели поглощению полезной информации. Об этом он написал в воскресенье в своем Telegram-канале .

Что останется после вас в интернете?

Аккаунты в соцсетях в завещании, цифровой двойник. Что останется после вас в интернете?

"К сожалению, большинство людей предпочитают подпитывать сознание не реальными фактами, которые способны помочь нам изменить этот мир, а различными сериалами от Netflix или видео в TikTok", - написал он.

Так как на глубинном уровне человеческий мозг не может отличить вымысел от реальности, обилие развлекательного контента заставляет подсознание искать решение несуществующих проблем, пояснил Дуров.

"Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала восстановить контроль над своим разумом", - считает предприниматель.

Дуров отметил, что для того, чтобы оставаться креативными и вести продуктивную деятельность, стоит отказаться от неуместного контента, предлагаемого алгоритмами рекомендаций в социальных сетях и на стриминговых сервисах.