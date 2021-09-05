В России с начала года сократилось количество ДТП с автобусами более чем на 9%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Количество ДТП с участием автобусов сократилось в России с начала года более чем на 9%. Об этом на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов за истекший период 2021 года снизилось на 9,02% и составило 4 127", - говорится в сообщении.

Ранее в подмосковных Люберцах запустили пилотный проект, благодаря которому медицинский осмотр водителей автобусов проходит с помощью автоматизированной системы. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщали, что сначала водителю сканируют лицо, затем выдают табельный номер и QR-код с данными. После этого автоматизированная система измеряет три параметра: температуру, давление, уровень алкоголя. Данные поступают в электронном виде, без одного из параметров осмотр не будет завершен.

Как пояснили в министерстве, система позволит проходить предрейсовый и послерейсовый медосмотры водителей в два раза быстрее.