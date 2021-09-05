Путин поздравил сотрудников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил уникальный вклад работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности в индустриальный и энергетический потенциал страны. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых - разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что этот праздник отмечают геологи, буровики, инженеры, технологи, все те, кто связал свою жизнь с отечественным нефтегазовым комплексом и беззаветно предан делу. Глава государства добавил, что многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала России, а также "вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий, эффективное развитие регионов".

"Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, вносить достойный вклад в приумножение нашего национального богатства", - говорится в поздравлении.

День работников нефтяной и газовой промышленности установлен указом президиума Верховного Совета СССР в 1965 году, отмечается в первое воскресенье сентября.