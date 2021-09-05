Украинцы смогут в упрощенном режиме попасть в Белоруссию для сбора грибов

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Жители приграничных территорий Ровенской области Украины с понедельника смогут в упрощенном режиме пересекать границу Белоруссии для сбора грибов и ягод. Об этом в воскресенье сообщило в Facebook подразделение Государственной пограничной службы Украины "Северная граница".

"В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Белоруссии с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ровенской области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов. Продлится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманськие болота" до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничники будут осуществлять пропуск ежедневно с 06:00 до 20:00 с обязательным возвращением граждан на территорию Украины в день пересечения государственной границы. Временные места упрощенного пересечения границы будут работать в трех пунктах: "Познань", "Березовое" и "Дроздынь". В Госпогранслужбе Украины также проинформировали, что пересечение границы будет возможно только пешим способом или на велосипеде, а также с соблюдением санитарных правил - в масках и с обязательным измерением температуры.