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Кризис на Украине

Швейцария отправила 130 грузовиков с гуманитарной помощью в Донбасс

Это первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов из Швейцарии пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило посольство Швейцарии в Киеве.

"Сегодня первый из четырех крупных конвоев Швейцарии - 130 грузовиков с гуманитарной помощью - в сопровождении группы швейцарского подразделения гуманитарной помощи пересек линию соприкосновения [в Донбассе] в направлении Донецка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это 13-й и самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией в восточную часть Украины. "[Транспорт] доставит химикаты для очистки воды, 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких", - проинформировало дипломатическое представительство.

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