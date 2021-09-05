Сотни добровольцев убрали более 11 км побережья Байкала в ходе акции "Вода России"

СЛЮДЯНКА /Иркутская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Более 450 добровольцев за два дня убрали ко Дню Байкала более 11 км берега озера, собрав более 20 кубометров мусора вдоль Кругобайкальской железной дороги, передает корреспондент ТАСС.

"Участие граждан страны в начатой правительством генеральной уборке - это сегодня одна из ключевых задач. Это не только непосредственные уборки, но и повышение нашей экологической грамотности. Каждый участник уборки расскажет по меньшей мере своей семье и даже своему окружению, что он делал. Мы верим в то, что участники акции "Вода России" не будут оставлять на природе мусор и будут придерживаться простого принципа "принес - забери". Если сегодня нам постараться, то мы сможем сделать природу чище и прекратим потребительски к ней относиться", - сказал ТАСС создатель акции "Вода России", директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

Уборка началась в субботу рядом со станцией Танхой, где находится визит-центр Байкальского заповедника, продолжилась в воскресенье на станциях Слюдянка-2 и Старая Ангасолка.

"Мы вместе помогаем сохранить уникальный памятник природы и подаем хороший пример подрастающему поколению. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохранной зоне Байкала накладывает на РЖД особую ответственность. Поэтому мы активно содействуем сохранению экологического баланса Байкальской природной территории, жизни", - заявил в обращении к добровольцам глава РЖД Олег Белозеров.

В ходе уборки крупные общественные организации добровольцев подписали с Центром развития водохозяйственного комплекса Минприроды России соглашение о поддержке всероссийской акции "Вода России" и федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". К открытому для подписания соглашению присоединились Всероссийское общество охраны природы, экопросветительский проект "Мусор из головы", "Добровольческий корпус Байкала", организация "Мой Байкал", общественное объединение волонтеров-экологов "Делай!".

"Соглашение поможет укрепить наш волонтерский корпус по всей стране. На сегодня число мероприятий "Воды России" достигло 12 тыс., они требуют поддержки. Подписывая соглашение о совместной деятельности Минприроды России поддерживает общественников организационно, предоставляет инвентарь, а они в свою очередь привлекают граждан", - добавил Разбаш.

Об акции

Акция "Вода России" объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Всего в 2021 году проходит более 11 тыс. мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция идет с 2014 года и за семь лет объединила 6,6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10,3 тыс. водоемов и собрали 458 тыс. кубометров мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях "Водных жемчужин" России: озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.