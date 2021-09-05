Береговую полосу Севастополя обследуют до конца года для разработки мер против обвалов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые Морского гидрофизического института РАН до конца года проведут обследование всей береговой линии в Севастополе, после чего будет составлен план необходимых работ для предотвращения обвалов берега, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее в экстренных службах города сообщили, что в воскресенье днем на пляже в поселке Любимовка (входит в состав Севастополя) произошел обвал склона, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"До конца года с участием нашего [Морского] гидрофизического института комплексная работа по обследованию берега будет завершена, специалисты дадут рекомендации, что делать, в том числе и по части побережья в Андреевском муниципальном округе, Каче и всего побережья на Северной стороне. После того, как эти рекомендации дадут, будем планировать работы", - приводятся слова Развожаева в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

Он пояснил, что проблема опасности обвала прибрежных склонов в Севастополе известна и отдыхающих просят "быть крайне осторожными при выборе места отдыха". "Мы делаем принудительные обвалы там, где официальные пляжи, но это вопрос сложный. Специалисты говорят, что не везде можно принудительно обваливать берег", - цитирует губернатора пресс-служба.

По данным правительства, в Севастополе есть 30 пляжей, где официально разрешено купаться. При этом при выборе места для отдыха рекомендуется осмотреть, безопасно ли оно, так как "после дождей в жаркую погоду оползни и обвалы несут угрозу не только здоровью, но и жизни".

Также в пресс-службе сообщили, что двое пострадавших при обвале в воскресенье доставлены в городскую больницу № 1, одному из них уже проводят операцию.