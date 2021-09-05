Под Воронежем обнаружили место падения бомбардировщика времен Великой Отечественной войны

ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Участники воронежского поискового объединения "Дон" обнаружили под Воронежем место падения советского скоростного бомбардировщика АНТ-40-2, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны. На месте падения самолета ведется сбор его фрагментов, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба поискового объединения "Дон".

"Поисковое объединение "Дон" обнаружило место падения самолета, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны в Семилукском районе. Изучив фрагменты элементов конструкции, эксперты пришли к выводу, что это советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 - редкая для Воронежской области находка. Машину удалось разыскать из-за того, что Дон обмелел - этом году уровень упал более чем на 3 метра, и фрагменты бомбардировщика показались практически над поверхностью", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении поискового объединения, работы по подъему основных фрагментов летательного аппарата продолжаются, но пока не найдены заводские шильды и номерные детали. "Также поиск в архивных документах пока что не дал информации о безвозвратной потере скоростного бомбардировщика. Отсутствие данных затрудняет установление личностей членов экипажа, однако специалисты уверены, что история самолета прояснится в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы "Дона".

Самолет АНТ-40-2 - скоростной бомбардировщик разработки Конструкторского бюро А. Н. Туполева, один из лучших самолетов в своем классе в середине 1930-х годов. Самолет имел самые высокие летные характеристики среди фронтовых бомбардировщиков мира, превосходил по скорости лучшие истребители-бипланы. Первый полет 7 октября 1934 года на нем совершил летчик-испытатель Константин Попов.