Иудеи отмечают Рош ха-Шана и наступление 5782 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Иудеи всего мира в понедельник празднуют Рош ха-Шана или Новый год. Согласно еврейскому календарю, вечером в понедельник после захода солнца наступает 5782 год.

Этот праздник, который в иудаизме считается одним из важнейших, отмечают двое суток. Главный раввин Федерации еврейский общин России (ФЕОР) Берл Лазар в своем поздравлении рассказал об особенностях еврейского Нового года.

"Я думаю, что у всех народов мира обычный Новый год - радостный праздник: шампанское, фейерверк. У нас Рош ха-Шана - серьезный день: ходим в синагогу, слушаем шофар, раскаяние, молитва - очень странно. <...> Мы празднуем Новый год не просто, чтобы веселиться, радоваться, а прежде всего принимать какое-то решение, это есть задача еврейского Нового года. Посмотреть то, что было в последний год, подумать, как я могу жить лучше в следующем", - сказал Лазар.

Он также напомнил, что история праздника связана с преданием о сотворении первого человека - Адама. Иудеи считают, что Адам был сотворен Всевышним ровно 5782 года назад.

Традиции празднования

Один из главных атрибутов Рош ха-Шана - шофар, это духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога барана, в который трубят в ходе утренней молитвы. Как пояснил в своем обращении к верующим президент ФЕОР Александр Борода, звук шофара означает провозглашение Всевышнего царем мира.

"Провозглашая Бога царем мира, человек подтверждает в первую очередь для самого себя свою личную приверженность духовности, свое искреннее желание следовать по путям божественной мудрости и стремиться к тому, чтобы общество держалось на независимых основах справедливости и нравственности", - объяснил Борода.

Считается, что в эти дни на небесах выносится решение о дальнейшей судьбе человека. Поэтому молитвам в это время уделяется особое значение, так как они могут повлиять на волю Творца, а самым популярным поздравлением в этот день является пожелание быть вписанным в Книгу жизни.

В Рош ха-Шан наступает время тишины - в эти дни запрещается любая работа, иудеи уделяют внимание себе, своей семье, близким, анализируют свои поступки за прошлый год и молятся о будущем. На праздничной трапезе принято обмакивать круглую халу (традиционный еврейский хлеб, над которым было произнесено благословение) в мед, чтобы наступающий год был сладким. Также существует обычай есть в праздник яблоки с медом.

Также с праздником связан обряд ташлих: после полудня в первый день Рош ха-Шана евреи собираются возле реки или ручья и произносят покаянные молитвы и гимны, чтобы очиститься от грехов прошлого года.