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Кремлевские кавалеристы отметили свой праздник на фестивале "Спасская башня"

Зрители смогли увидеть элементы джигитовки, в число которых вошли казачий вис, стойка на стремени, соскок, казачий обрыв и "ножницы"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Кавалерийский почетный эскорт отметил 85-летие Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России выступлением на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

Кремлевские кавалеристы, которые обычно задействованы в протокольных мероприятиях президента России, продемонстрировали фланкировку - искусство владения холодным оружием в пешем строю, джигитовку - акробатические трюки верхом, преодоление препятствий верхом на лошади и мастерство выездки. Зрители смогли увидеть элементы джигитовки: казачий вис, стойку на стремени, соскок, казачий обрыв, "ножницы".

Всадники выступили под песни Великой Отечественной войны "Тальяночка", "Катюша" и роковые композиции.

Фестиваль проходил с 26 августа по 5 сентября, вечерние военно-музыкальные представления посетили свыше 25 тыс. зрителей. На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов из пяти стран: России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Специальными гостями стали певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и Тилль Линдеманн. ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.

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Россия
Фестиваль "Спасская башня"
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