Фестиваль общества "Знание" пройдет в Северной Осетии для школьников и студентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Журналисты, тренеры, психологи и спортсмены примут участие в молодежном фестивале общества "Знание", они проведут со студентами и школьниками из Северной Осетии мастер-классы по спортивной индустрии, медиа и здоровью. Мероприятие пройдет в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) во Владикавказе с 6 по 8 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Российское общество "Знание" проведет во Владикавказе молодежный фестиваль. Так, 6 сентября в 14:00 в конференц-зале Научной библиотеки СОГУ состоится открытие молодежного фестиваля осознанного подхода к жизни, здоровью и спорту. <...> Российское общество "Знание" пригласило лучших экспертов, тренеров, психологов и журналистов принять участие в работе фестиваля и поделиться в свободной форме с молодым поколением своим опытом, видением и советами по правильному и здоровому образу жизни", - рассказали в вузе.

С 6 по 8 сентября планируются лекции и мастер-классы по трем тематическим направлениям: спортивная индустрия, медиа и здоровье. В частности, комментатор каналов "Матч ТВ" и "Матч премьер" Адам Ахмадов расскажет об особенностях спортивного вещания на Северном Кавказе. Помочь встать на скейтборд за одно занятие обещает райдер команды CR skateboards Дмитрий Яковенко, а фитнес-тренер Габор Кертес проведет мастер-класс для ребят.

"В Осетии общество "Знание" появилось в 1948 году, перезапуск регионального отделения в 2021 году повысит эффективность просветительской работы в Северной Осетии. В июле впервые "Знание" организовало молодежный карьерный форум во Владикавказе", - цитирует пресс-служба председателя Северо-Осетинского регионального отделения общества "Знание", ректора СОГУ Алана Огоева.

Об обществе "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.