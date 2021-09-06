В Еврейской автономной области отказались от праздничных мероприятий в Рош ха-Шана

ТАСС, 6 сентября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) из-за пандемии коронавируса отказались от проведения праздничных мероприятий в Рош ха-Шана - Новый год, который по еврейскому календарю наступит в понедельник после захода солнца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"[Массово праздник] не отмечают - нельзя", - сказали в пресс-службе, напомнив, что в регионе действуют ограничения из-за пандемии коронавируса.

Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн в своем поздравлении отметил, что в иудаизме "этот красивый древний праздник символизирует начало года и открывает собой особый месяц Тишрей - время радости и искупления. "По традиции, в Рош ха-Шана каждый верующий еврей переосмысливает свои дела и поступки и надеется, что в Книге жизни для него будет сделана хорошая запись. Следующие десять дней до наступления Йом-Кипура как раз и даются для того, чтобы покаяться в своих ошибках и исправить недостатки. Рош ха-Шана напоминает каждому из нас о самых важных ценностях: стремлении к добру, самосовершенствовании, справедливости и гармонии", - говорится в его поздравлении.

Праздник в иудаизме считается одним из важнейших, его отмечают двое суток. Один из главных атрибутов Рош ха-Шана - шофар, это духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога барана, в который трубят в ходе утренней молитвы, провозглашая Всевышнего царем мира. Считается, что в эти дни на небесах выносится решение о дальнейшей судьбе человека. Поэтому молитвам в это время уделяется особое значение, так как они могут повлиять на волю Творца, а самым популярным поздравлением в этот день является пожелание быть вписанным в Книгу жизни.

В Рош ха-Шана наступает время тишины - в эти дни запрещается любая работа, иудеи уделяют внимание себе, своей семье, близким, анализируют свои поступки за прошлый год и молятся о будущем. На праздничной трапезе принято обмакивать круглую халу (традиционный еврейский хлеб, над которым было произнесено благословение) в мед, чтобы наступающий год был сладким. Также существует обычай есть в праздник яблоки с медом.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 7 116 человек. Выздоровели 5 702, умерли 312 граждан. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 268 коек, из которых в настоящее время заняты 212 (79,1%).