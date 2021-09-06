Карту "Тройка" теперь можно пополнить через приложение "Госуслуги Москвы"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка" в Москве теперь можно пополнить через приложение "Госуслуги Москвы". Пользователи смогут положить на счет сумму от 100 рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Пополнить карту "Тройка" теперь можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Пользователи смогут положить на счет сумму от 100 рублей. Для активации платежа нужно приложить "Тройку" к желтому валидатору на любой станции метро", - говорится в сообщении.

Сервис "Пополнение карты "Тройка" доступен авторизованным пользователям в разделе "Услуги". Войти в приложение можно через учетные записи на mos.ru, портале госуслуг или с помощью Сбер ID. Далее в специальном меню нужно указать номер карты "Тройка" и сумму пополнения. Оплата происходит с помощью банковской карты или через Apple Pay (для смартфонов на iOS), уведомление придет на электронную почту, указанную при авторизации.

В приложении "Госуслуги Москвы" доступно несколько десятков самых востребованных сервисов mos.ru, среди которых проверка графика отключения воды, начислений за жилищно-коммунальные услуги и наличия автомобильных штрафов, запись на прием в центры госуслуг, привязка карты москвича, а также актуальные новости и карта города.