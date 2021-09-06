Врачи в Москве оценили состояние пациентов с COVID-19 через цифровой сервис 2,8 млн раз

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московские врачи провели состояние пациентов с COVID-19 с помощью цифрового сервиса 2,8 млн раз. Об этом этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В лечении пациентов с коронавирусной инфекцией важно отслеживать состояние в динамике. С этой целью в резервных госпиталях и стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, мы внедрили цифровой сервис "Ньюс2". Он позволяет не только оценить действенность проводимого лечения, но и превентивно принять меры в тех случаях, когда болезнь начинает прогрессировать. "Ньюс2" оказался крайне востребованным - с его помощью было получено 2,8 млн интегральных оценок состояния пациента", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что финальное решение о тактике лечения всегда принимает врач, а цифровой сервис только помогает ему.

Сервис основан на международном методе оценки риска ухудшения состояния пациента по шкале NEWS2. Она давно зарекомендовала себя и была оцифрована, став еще удобнее и доступнее.