Углубленной диспансеризацией охватят 90 тыс. болевших COVID-19 в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 90 тыс. человек, перенесших коронавирусную инфекцию, планируется охватить углубленной диспансеризацией в Новосибирской области, которая стартовала в регионе в начале сентября. Об этом сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.

"В настоящий момент, учитывая заболеваемость и в прошлом году, и в этом году, то есть за весь период, [углубленной диспансеризацией будет охвачено] более 90 тыс. человек", - сказала она.

По словам замминистра, во время пандемии из-за частичного приостановления профосмотров и плановых госпитализаций часть населения не обследовалась вовремя, что осложнило своевременное выявление патологий сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, болезней органов дыхания, онкологических заболеваний и туберкулеза.

Аксенова отметила, что в углубленную диспансеризацию входят несколько отличительных обследований - измерение сатурации [показатель насыщения крови кислородом], спирография [необходима для оценки состояния легких], биохимический анализ крови, общий анализ крови, а также тест шестиминутной ходьбы и флюорография органов грудной клетки, которые назначаются при необходимости. По итогам исследований при наличии отклонений пациент направляется на второй этап диспансеризации, который предусматривает УЗИ сосудов сердца, всех сосудов или КТ. По итогам диспансеризации формируются группы здоровья, а также определяются показания к прохождению реабилитации после коронавируса.

Аксенова подчеркнула, что ежедневно регистрируются случаи коронавирусной инфекции, поэтому говорить о сроках завершения углубленной диспансеризации пока преждевременно. Важным для прохождения обследования является предварительная запись в медучреждение.

По данным оперативного штаба, на утро 6 сентября в регионе зарегистрировали 59 514 случаев коронавируса (+165 за сутки); 48 232 пациента выздоровели (+37 за сутки), умерли еще 13 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умер 2 721 человек.