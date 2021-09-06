Минпросвещения запустило мониторинг региональных систем образования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения России запустило мотивирующий мониторинг региональных систем образования, который оценит их состояние, встроенность в единую образовательную среду и выявит зоны риска. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Рособрнадзором определены показатели мотивирующего мониторинга деятельности региональных органов управления образованием. Соответствующее распоряжение 1 сентября подписал министр просвещения Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.

Мониторинг не нацелен на рейтингование регионов, отметили в пресс-службе, но он позволит комплексно оценить состояние местных систем образования, их встроенность в единую образовательную среду, выявить ключевые точки развития и зоны риска для последующих скоординированных решений на федеральном и региональном уровнях. Мониторинг разработан с целью оценки вклада субъектов РФ в достижение целевых показателей национальных целей развития до 2030 года, определенных президентом России, добавили в министерстве.

В мотивирующий мониторинг вошли 55 показателей из трех взаимосвязанных блоков. "По каждому параметру, по каждой президентской и правительственной задаче мы ведем непрерывное взаимодействие с регионами, сопровождаем методически и, конечно же, контролируем эти процессы, - приводятся в сообщении слова Кравцова. - Новый мониторинг, объединив широкий набор параметров, позволит получать объективную картину, вносить корректировки в управленческие решения и делать это так, как ожидает от нас общество, учащиеся, родители, педагоги".

В блоке "Достижение учебных и воспитательных результатов" отражены показатели по развитию способностей и талантов обучающихся, повышению уровня функциональной грамотности, объективности оценки образовательных результатов. Блок "Создание условий для достижения результатов" включает показатели по использованию лабораторного оборудования в образовательном процессе, "цифровой зрелости" региональной системы образования, а также оценку уровня синхронизации системы подготовки кадров в среднем профессиональном образовании и кадровых потребностей регионального рынка труда.

Организационный блок характеризует качество административной работы региональных органов управления образованием. Сводный анализ, рассчитанный на основе показателей мониторинга, министерство планирует представить в ближайшее время.