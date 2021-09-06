Свыше 70% от планируемых к вакцинации жителей Югры сделали прививку от ковида

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 542,3 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - почти 72% от тех, кого планируется привить. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в департаменте здравоохранения Югры.

По данным региональных властей, в Югре проживают более 1 млн 687,6 тыс. человек. Из них планируется привить 755 755 жителей (60% взрослого населения).

"542 314 [жителей Югры] привиты первым компонентом. 498 277 человек привиты вторым компонентом", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram, в регион с начала кампании по вакцинации поступило 686 804 комплекта доз вакцин. По его словам, наибольшая доля привитых - в Ханты-Мансийском, Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах. Пункты вакцинации работают во всех муниципальных образованиях округа до 22:00, включая выходные дни.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, а число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 6 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 71,4 тыс., выздоровели 67,7 тыс. человек, умерли 1 073 пациента.