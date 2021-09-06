Малый крестный ход проведут в Петербурге в день перенесения мощей Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Малый крестный ход состоится в Александро-Невской лавре в день перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург, который ежегодно отмечается 12 сентября. На фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этом году решили отказаться от проведения большого крестного хода по Невскому проспекту, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

12 сентября станет центральным днем празднования 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. По словам владыки, в этот день в 10:00 мск состоится патриаршее богослужение в Александро-Невской лавре. "К сожалению, могу сказать, что по известным причинам большой крестный ход, который у нас уже стал традиционным, в 2021 году проводиться не будет. <…> Поэтому будет совершен так называемый малый крестный ход. После божественной литургии во главе со святейшим патриархом мы выйдем на площадь Александра Невского, где будет совершен торжественный молебен", - рассказал наместник.

Также в этот день в лавре состоится праздничный концерт, добавил епископ Кронштадтский. Он отметил, что закрытие юбилейного года состоится 6 декабря, в День памяти святого благоверного князя Александра Невского по православному календарю.

Торжества в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского проходят в 2021 году по всей России. Петербург является одним из основных центров празднования юбилейной даты.

О дне перенесения мощей святого князя

12 сентября 1724 года Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Общегородское шествие в честь церковного праздника учредила в 1743 году императрица Елизавета Петровна. После 1921 года традиция празднования на долгое время прервалась. Возрождение праздника в честь Александра Невского как общегородского события началось с возвращения в лавру мощей благоверного князя в 1989 году (святыню изъяли в 1922 году, она хранилась в запасниках музея истории религии и атеизма). В 2005 году День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского включили в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" в качестве официальной памятной даты.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.