В МИД РФ заявили, что пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян нет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся к Гвинее россиян, пострадавших среди них нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"По информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности", - указали в дипведомстве.

МИД РФ также рекомендовал "гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки".

