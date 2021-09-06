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Мятеж военных в Гвинее
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В МИД РФ заявили, что пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян нет

В дипведомстве рекомендовали гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся к Гвинее россиян, пострадавших среди них нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"По информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности", - указали в дипведомстве.

МИД РФ также рекомендовал "гражданам России воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки".
 

Теги
ГвинеяРоссияМятеж военных в Гвинее
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