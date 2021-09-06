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Школьные стадионы к октябрю станут доступны жителям 12 населенных пунктов в Подмосковье

Сейчас для жителей открыты стадионы Мисайловской школы №1 в Ленинском городском округе, образовательного центра "Вершина" и школы №16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы № 28 в Люберцах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект "Открытый стадион", в рамках которого жители могут заниматься спортом на школьных стадионах, начал работать в Московской области, стадионы при школах доступны для местного населения в трех городских округах, до конца сентября в проект будут включены еще девять муниципалитетов, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье стартовал проект "Открытый стадион" - жители могут абсолютно бесплатно заниматься спортом на школьных стадионах. Пока проект находится в стадии пилота и реализован в трех муниципалитетах, но до конца сентября такая возможность появится еще в девяти городских округах", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что в настоящее время для жителей открыты стадионы Мисайловской школы №1 в Ленинском городском округе, образовательного центра "Вершина" и школы №16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы № 28 в Люберцах.

"Этот проект особенно актуален для густонаселенных территорий - теперь жители смогут заниматься спортом абсолютно бесплатно, используя территорию школьных стадионов. При реализации проекта обеспечены все необходимые меры безопасности: спортивные площадки огорожены от образовательного учреждения и имеют отдельный вход. Проект расширяется, мы будем постепенно открывать все больше спортплощадок для общественного пользования. Важно, что в приоритете безопасность учащихся, поэтому территория каждого учебного заведения тщательно подготавливается перед открытием", - отметила Каклюгина.

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