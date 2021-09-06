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В Тюменской области планируют построить 45 школ за пять лет

За предыдущие пять лет было построено 24 школы

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство 45 школ планируется в Тюменской области в течение пяти лет, за предыдущие пять лет построено 24 школы. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Тюменский район глава региона Александр Моор.

"За предыдущие пять лет мы построили 24 школы, в последующие пять лет планируем возвести 45 школ, из них 12 - в Тюмени. Введем в 2022 году школу в Богандинском, проектируем школу и детский сад в поселке Московский. <…> В этом году 3 бассейна открываем в Тюменской области, ледовый комплекс и вообще в ближайших планах на ближайшую пятилетку 13 крупных объектов спорта. С учетом роста интереса к занятиям спортом, ростом населения такие объекты востребованы", - сказал Моор.

Губернатор отметил, что планируется реализовать большую программу по замене деревянных школ. По его словам, большой спрос на школы и детские сады отмечается в тюменском муниципальном районе.

Так, в поселке Богандинский в августе 2022 года планируется сдать школу на 360 учебных мест. Новый объект позволит организовать учебный процесс в одну смену, даст возможность развития дополнительного образования и внеурочной деятельности для живущих в поселке школьников.

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