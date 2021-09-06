Спад уровня воды в основных реках Приамурья прогнозируется в ближайшие два дня

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Спад уровня воды до 50 см в основных реках Амурской области прогнозируется в ближайшие два дня, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В ближайшие двое суток на основных реках области ожидается спад уровня воды в среднем на 10-30 см, местами - на 50 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уровни воды Амура и Зеи сохраняются выше декадной нормы сентября, на Селемдже - ниже нормы, за исключением Усть-Ульма, где уровень воды выше нормы на 40 см.

По данным синоптиков, во вторник в Амурской области ожидаются кратковременные дожди, однако большую часть области осадки не затронут. В Благовещенске ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура до плюс 14 градусов. Днем облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный до 12 м/ с, температура около 20 градусов.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими уже признаны 12 тыс. человек, всего вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них почти 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе введен режим ЧС федерального характера.