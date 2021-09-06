Школьники из РФ завоевали 17 медалей на международных соревнованиях по робототехнике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Школьники из России завоевали 17 медалей разного достоинства на Международных соревнованиях по детской робототехнике IYRC 2021, сообщили в понедельник в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

"По итогам мирового первенства в младшей возрастной группе у сборной России - пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, в старшей возрастной группе - две золотые, одна серебряная и две бронзовых медали", - говорится в сообщении.

В 2021 году соревнования проводила Корея, в связи с пандемией коронавируса - в онлайн-формате. По условиям соревнований участникам нужно было сконструировать робота, записать видео и направить ссылку на видео в оргкомитет. Для участия было отобрано более 200 заявок из 15 стран мира, которые соответствовали регламенту.

Среди российских проектов-победителей - разработка зарядного устройства, которое может пригодиться ученым во время экспедиций в Антарктиду. Его представили школьники из Петербурга и Мурманска. Согласно презентации, гаджет встраивается в верхнюю одежду и работает за счет разницы температур тела и окружающей среды.

Школьники из г. Балахна (Нижегородская область) представили модель корабля "Океан дружбы", который предназначен для очистки океана от мусора. Также высшей награды удостоилась модель роботизированного театра теней, которую создала команда из Серова (Свердловская область).

International Youth Robot Competition (IYRC) - крупнейшие соревнования в области робототехники и информационных технологий в целом. Ежегодно соревнования объединяют юных инженеров со всего мира. Организатором соревнований является Международная ассоциация детской робототехники IYRA.