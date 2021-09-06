Раритетные вагоны трамвая военного времени доставили в Петербург из Новосибирска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Трамвайные вагоны, которые перевозили жителей Ленинграда во время блокады города, вернулись в Петербург из Новосибирска. После реставрации их представят в Музее городского электрического транспорта, сообщил в понедельник ТАСС представитель Невского завода электрического транспорта Руслан Баранов.

"Наша компания ПК "Транспортные системы" участвовала непосредственно в перевозке и упаковке данного трамвайного поезда, на это ушло два дня. Вагоны грузили кранами, а затем доставляли его тралом по системе строповки, которую специально разработали наши технологи по старым чертежам. 4 тыс. км удалось преодолеть за неделю".- рассказал Баранов.

По его словам, незадолго до погрузки вандалы разрушили в одном из вагонов всю деревянную отделку. Однако, несмотря на то, что вагонам почти 100 лет, металлическая рама и сталь у них в хорошем состоянии, особых видимых повреждений нет.

Прибывшие трамвайные вагоны относятся к типу "Прицепных Стальных" (ПС), выпускались на заводе "Красный Путиловец" ныне "Кировский завод" в конце 1920-х. Трамваи служили почти всю войну и еще спустя 20 лет после ее окончания. Затем прицепные вагоны передали в другие города Советского Союза. Специалист по истории трамвая Максима Ляденко отметил, что у найденных в Новосибирске вагонов удалось установить даже даты выпуска - это 1929 и 1931 годы.

Долгое время считалось, что ни одного вагона типа ПС не сохранилось, обнаружить раритет помогли соцсети. "В 2019 году удалось найти хозяев вагонов, они сразу пошли навстречу и согласились их отдать. Когда появились первые публикации о находке, в комментариях под статьей уже другой местный житель написал, что видел похожий трамвай на базе отдыха СКБ "Сибэлектротерм", он использовался как дачный домик", - рассказывает Ляденко.

В ближайшее время вагоны предадут в Музей городского электрического транспорта. Специалистам предстоит определить состояние основных конструктивных элементов, восстановить утраченную ходовую часть, отреставрировать деревянный интерьер. Возможно, уже в следующем году на в 80-ю годовщину пуска трамвая в осажденном Ленинграде они предстанут в экспозиции.