В центре Москвы появилась скульптура сидящего на скамье Достоевского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Скульптура сидящего на скамье Федора Достоевского, сделанная с портрета 25-летнего писателя, установлена в центре Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Скульптурная композиция создана скульптором Анастасией Лужиной, выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Образ Достоевского, сидящего на скамейке с книгой, выполнен в экспрессивной манере. Автор ушел от традиционных изображений Федора Михайловича на склоне лет, представив его молодым, 25-летним человеком во время увольнения с военной службы в период, когда будущий классик мировой литературы принял решение всецело посвятить себя творчеству", - сказали в пресс-службе.

В руке у писателя - книга "Борис Годунов" А. С. Пушкина. Его Достоевский считал основателем художественного метода, которому старался следовать в своих произведениях. Кроме того, в 1880 году писатель читал отрывок из "Бориса Годунова" после церемонии открытия памятника Пушкину, а также произнес свою знаменитую речь о Пушкине, вошедшую в золотой фонд русской литературы, подчеркивают в пресс-службе РВИО.

Открытие городского арт-объекта, посвященного Достоевскому, прошло у книжного клуба "Достоевский" на улице Воздвиженка в центре Москвы, учрежденного РВИО. Клуб и выступил инициатором создания скульптуры в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.

"В столице уже есть памятники Достоевскому. Один из них, работы Меркулова, находится на улице Достоевского, бывшей Божедомке, у ансамбля Мариинской больницы для бедных, где служил отец Достоевского. Другой памятник - совсем рядом от нас, поэтому плотность скульптурных изображений Достоевского в самом центре Москвы увеличилась ровно вдвое", - отметил на открытии директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, слова которого приводит пресс-служба.

В церемонии также принял участие праправнук великого писателя Алексей Достоевский. "Москва для Достоевских - родной город, можно сказать, родовое гнездо. Во многих его [Федора Достоевского] произведениях Москва предстает в образе матери. Я очень рад, что по числу памятников Первопрестольная лидирует, и Федор Михайлович запечатлен здесь в таком замечательном возрасте - возрасте мечтаний", - подчеркнул Алексей Достоевский.