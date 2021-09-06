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Фейерверк и концерт в парке "Зарядье" состоятся в Москве в День города

По словам мэра города Сергея Собянина, в честь праздника 11 и 12 сентября пройдут достаточно скромные мероприятия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Празднование Дня города 11 и 12 сентября в Москве пройдет скромно, для москвичей состоится концерт в парке "Зарядье", на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем", также запланирован фейерверк. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году будут такие достаточно скромные мероприятия - в [парке] "Зарядье" пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта. В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк. Но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВЦ".

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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