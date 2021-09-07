Казахстан увеличит число авиарейсов в Россию с 22 сентября

НУР-СУЛТАН, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение об увеличении числа пассажирских авиарейсов в Россию, компания Qazaq Air с 22 сентября будет выполнять полеты по маршруту Актобе - Казань. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"31 августа на очередное заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией. С 22 сентября 2021 года авиакомпания Qazaq Air планирует начать полеты по маршруту Актобе - Казань с частотой один раз в неделю", - говорится в сообщении.

Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений межведомственной комиссии Казахстана и решений соответствующих государственных органов РФ.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - пояснили в пресс-службе.