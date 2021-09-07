Том о Хабаровском процессе подготовят в рамках проекта "Без срока давности" до конца года

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Проект "Без срока давности", который создали для сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, включает в себя 23 тома, до конца года ученые планируют издать том о Хабаровском процессе. Об этом сообщила журналистам ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" в Хабаровске.

Серия публикаций "Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против мирного населения в период Второй мировой войны: документы и материалы" включает архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников, подтверждающие факт геноцида против мирного населения. Каждый том посвящен одной из оккупированных в годы войны территорий РСФСР.

"23 тома у нас подготовлено по регионам, 5 тыс. архивных документов, 340 архивных работников принимали участие, 66 ученых, доктора, кандидаты наук. Там много всякой статистики, но по сути это уникальная научная публикация. <...> К концу года мы планируем, как минимум, подготовить окончательно, надеюсь, успеем издать том, посвященный теме Хабаровского процесса, теме дальневосточной - действиям Японии, противодействию Красной Армии. Это будет продолжением серийной научной публикации", - сказал Цунаева.

Она добавила, что есть замысел по созданию и 25-го тома проекта "Без срока давности", посвященного событиям в Калининградской области. "Она в тот момент была Восточной Пруссией, но там была развернута целая сеть лагерей и трудовых, и концентрационных, куда вывозили наших граждан с территории Смоленской, Псковской областей. И там есть своя особая история, естественно преступления, о которых тоже нужно рассказать", - сказала Цунаева.

Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщал, что в 2020 году Псковский государственный университет разработал специальный учебный модуль "Без срока давности" о преступлениях нацистских преступников. В 2021 году его дополнят материалами по Хабаровскому процессу, их интегрируют в подготовку юристов и историков.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия. Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило наступление Красной армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.