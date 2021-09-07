В России выявили 17 425 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 22 июня

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 425, это минимальное значение с 22 июня. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 047 880, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%. В частности, за сутки было выявлено 880 заражения случаев в Московской области, 626 - в Санкт-Петербурге, 510 - в Свердловской области, 475 - в Ростовской области, 461 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 556 845 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 17 243. Всего уже выздоровели 6 302 250 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 196 пациентов в Московской области, 859 - в Санкт-Петербурге, 739 - в Иркутской области, 544 - в Алтайском крае, 479 - в Ростовской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 795 против 790 днем ранее. Всего от инфекции умерли 188 785 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,68%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, по 28 - в Ростовской и Тюменской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 187 против 1 463 днем ранее, до 1 578 005.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,08%.

Число летальных исходов в столице возросло за сутки на 45 против 46 днем ранее, до 27 787 (1,76% заболевших).

За сутки в Москве был выписан по выздоровлению 1 441 пациент. За все время вылечились 1 457 119. В настоящее время в столице продолжают лечение 93 099 человек.