Путин не планирует посещать Петербург в день празднования 800-летия Александра Невского

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин не планирует 12 сентября посещать Санкт-Петербург, где в этот день пройдут основные мероприятия празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Тем не менее, как ранее сообщал Песков, у президента есть планы в связи с 800-летием Невского, о них будет своевременно сообщено.

Александр Невский (1221-1263) одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.