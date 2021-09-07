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Югра направит более 2 млрд рублей в 2021 году на выплаты в связи с рождением первенца

Выплата составляет около 16 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят 2,1 млрд рублей в 2021 году на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом во вторник сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram.

"Комиссия Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение дополнительных средств нашему региону на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 743,6 млн рублей. Таким образом, объем расходов автономного округа при выполнении названных выше полномочий России на 2021 год составит 2,152 млрд рублей", - написала глава региона.

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка начались в Ханты-Мансийском автономном округе в 2018 году. Выплата равна величине прожиточного минимума и составляет около 16 тыс. рублей.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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