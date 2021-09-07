Конгресс Международного совета по детской книге пройдет в Москве с 10 по 12 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) впервые пройдет в Москве с 10 по 12 сентября. Об этом сообщили во вторник его организаторы на пресс-конференции в ТАСС.

"Конгресс будет проходить первый раз в гибридным формате. Вместе с тем, представители 38 стран приедут в Россию для участия. Доклады будут из 52 стран, но присоединиться к нам весь мир", - сказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

По словам президента Международного совета по детской книге IBBY Чжан Минчжоу, часть событий пройдет онлайн, часть - офлайн. Он сообщил, что специально для Конгресса была создана уникальная интернет-платформа IBBY.online.org, которая позволяет присоединиться к его работе участникам со всего мира.

Со своей стороны, представитель президента РФ по Международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил, что Конгресс IBBY пройдет в России впервые. По его словам, на три дня Москва станет центром обсуждения самых актуальных проблем детской литературы и чтения. "Тема Конгресса - "Огромный мир сквозь призму детских книг". В центре внимания - проблема приобщения детей и подростков к чтению хороших книг", - отметил он

37-й Международный конгресс IBBY должен был состояться в 2020 году, но ситуация с пандемией коронавируса изменила график проведения мероприятий. На заседаниях выступят 270 докладчиков, среди которых английский писатель Дэвид Алмонд, бразильский иллюстратор, писатель и драматург Роже Мелло, аргентинский романист, академик Мемпо Джардинелли, директор Международной молодежной библиотеки в Мюнхене Кристиана Раабе, российский филолог и фольклорист Валентин Головин. На открытии 37-го Международного Конгресса по детской книге выступит президент фонда А. И. Солженицына Наталья Солженицына.

"Мы на три дня получим лучших специалистов по детскому чтению. Всех, кто так или иначе создает мир десткой книги. IBBY прикладывает большие усилия, чтобы как можно больше юных читателей по всему миру наслаждались качественной познавательной детской литературой. Это и есть, на мой взгляд, серьезный вклад в поддержание и расширение добрососедских отношений между странами, в укрепление взаимопонимания и дружбы между народами", - отметил Владимир Григорьев, вице-президент Российского книжного союза.

О Совете

Международный совет по детской книге (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на Конгрессах раз в два года.

Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах - членах IBBY.