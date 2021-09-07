Вологодская область потратит 750 млн рублей на закупку медоборудования

ВОЛОГДА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит на капитальный ремонт центральных районных больниц, замену четырех ветхих врачебных амбулаторий и пяти ФАПов, а также на оснащение медучреждений более 982 млн рублей в 2021 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Значительную часть средств - 750 млн рублей (76,3%) - выделили на покупку 289 единиц медоборудования, это почти треть от запланированного по пятилетней программе модернизации первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В программе принимает участие 41 медицинская организация первичного звена здравоохранения области, включая центральные районные больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения Вологды и Череповца. Общий объем финансового обеспечения региональной программы на ближайшие пять лет составляет 5,4 млрд рублей, в том числе в 2021 году - 982,7 млн. Из них на осуществление капитального ремонта и приобретение модульных конструкций предусмотрено 138,5 млн рублей, приобретение оборудования - 750,7 млн рублей, оснащение автотранспортными средствами - 93,4 млн рублей", - привела пресс-служба слова начальника департамента здравоохранения региона Сергея Бутакова.

По его словам, в этом году приобретут 289 единиц медоборудования, современные аппараты поступят в 40 медицинских организаций. Как сообщал Бутаков в январе 2021 года, в целом по пятилетней программе планируется приобрести более 1 тыс. единиц оборудования, в том числе 128 единиц дорогостоящей техники - четыре компьютерных томографа, 57 аппаратов УЗИ, 60 рентген-аппаратов. Общие затраты на технику составят почти 1,9 млрд рублей, или 35% от общего объема финансирования программы.

Также в этом году в 24 медорганизации поставят 97 единиц автомобильного транспорта, 19 автомобилей поступили в больницы и поликлиники в январе 2021 года, до конца года приобретут еще 78 автомобилей. Запланировали также провести капитальный ремонт лечебного корпуса и поликлиники Никольской ЦРБ, хирургического корпуса Сокольской ЦРБ и поликлиники Тотемской ЦРБ. Конкурсные процедуры по программе в целом объявили на сумму 687,2 млн рублей, что составляет 71,1% от запланированного объема средств, контракты заключили на 469,6 млн рублей (48,6% от плана).

"Поручаю программу модернизации первичного звена здравоохранения держать на личном контроле. От этого зависит здоровье и жизнь наших вологжан. Средства на эти цели есть. Поэтому необходимо обеспечить шаговую доступность оказания медицинской помощи на территории региона. При проведении градостроительных советов в районах прошу уделить особое внимание состоянию ФАПов", - сказал губернатор Олег Кувшинников.