В Арктике к концу 2025 года появятся три спасцентра и четыре поисковых подразделения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Создание трех арктических комплексных аварийно-спасательных центров и четырех поисково-спасательных подразделений планируется в РФ до конца 2025 года. Об этом во вторник сообщил начальник поисково-спасательной службы Арктического спасательного учебно-научного центра Александр Баруздин.

"Планируется до конца 2025 года создание еще трех арктических комплексных аварийно-спасательных центров и четырех поисково-спасательных подразделений. Все поисково-спасательные подразделения МЧС аттестованы на проведение поисково-спасательных работ", - сказал он в ходе работы круглого стола "Особенности ликвидации ЧС в Арктической зоне России" в Норильске, который проходит в рамках учений МЧС России.

Баруздин подчеркнул, что в настоящее время обеспечение безопасности в Арктике возложено на Мурманский, Архангельский, Дудинский, Ненецкий, Воркутинский, Якутский арктические комплексные аварийно-спасательные центры МЧС России. По его словам, организация и проведение поисково-спасательных работ в Арктике имеют свои особенности и должны соответствовать определенным условиям.

В Арктической зоне 7-8 сентября по поручению президента РФ проходят межведомственные опытно-исследовательские учения, их организатором выступает МЧС России. В них принимают участие 6 тыс. специалистов. Они решат почти 100 опытно-исследовательских задач. В ходе учений будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.