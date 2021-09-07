Мишустин поддержал развитие линии скоростного трамвая в Саратове

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал стратегию развития линии скоростного трамвая в Саратове. Об этом он сообщил во время поездки в этот город, посещая Кировское трамвайное депо.

Как рассказал премьеру вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, современное состояние трамвайных путей Саратова не позволяет увеличить качество перевозок - скорость трамваев составляет 10 км/ч, тогда как на скоростной линии этот показатель будет достигать 30 км/ч. Общий объем вложений на модернизацию электрического и рельсового хозяйства, по его словам, составит 9,3 млрд рублей на три года, а пассажиропоток к 2029 году будет увеличен с 21 до 32 млн человек в год. Бусаргин попросил Мишустина поддержать проект.

"В первую очередь речь идет о большой модернизации всей инфраструктуры общественного транспорта, о которой говорил президент в своем послании. Это очень серьезный, системный большой проект, который позволит дать людям современные технологичные средства передвижения. Скажу сразу, это замечательный пилотный проект, который прорабатывался достаточно долго <...> Это будет поддержано", - ответил Мишустин.

Премьер добавил, что для обновления инфраструктуры общественного транспорта необходимые средства в бюджет заложены, также предусмотрен набор социально-экономических инициатив. "Очень важно, чтобы мы в этой истории смогли поменять инфраструктуру, сделать новые нормальные адекватные современные средства передвижения и в первую очередь обеспечить людей надежным хорошим транспортом", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что скоростной трамвай - это очень важный проект для города, поскольку транспорт и рельсовое хозяйство устарели настолько, что трамваи нередко сходят с рельсов. Единый новый маршрут соединит несколько старых маршрутов, таким образом "весь город будет практически закольцован", что ускорит передвижение пассажиров.

Городской электротранспорт в городе обслуживает МУПП "Саратовгорэлектротранс". В его составе - два трамвайных и два троллейбусных депо. Кировское трамвайное депо введено в эксплуатацию в 1935 году. Всего работают 23 маршрута городского электротранспорта (13 троллейбусных и 10 трамвайных). Ежедневно на линию выпускается 82 трамвая и 108 троллейбусов.