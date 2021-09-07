Собянин выделил гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит 104 млн рублей грантов муниципальным бюджетным учреждениям культуры и спортивно-досуговой деятельности на повышение зарплаты сотрудников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделит гранты в размере 104 млн рублей муниципальным бюджетным учреждениям культуры и спортивно-досуговой деятельности. Средства грантов должны быть израсходованы на повышение заработной платы сотрудников учреждений до уровня, предусмотренного майским указом президента Российской Федерации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В числе получателей грантов - спортивно-досуговые центры "Сокол" и "Щукинец", центр творчества и досуга "Ростки", досуговый центр "Гагаринец", дома культуры "Дружба", "Десна", "Солнечный", "Звёздный", "Коммунарка" и "Первомайское", центр культуры и спорта "Филимонковское", дом культуры и спорта "Воскресенское", музей истории усадьбы "Александрово-Щапово".