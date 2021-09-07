В Карачаево-Черкесии выросло число желающих стать тренером

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева, поступающие на обучение в 2021 году, стали чаще выбирать обучение на спортивных тренеров и учителей физкультуры, конкурс составил четыре человека на место. Популярность направления связывают с ростом количества спортивных объектов и востребованностью профессии в Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС ректор вуза Таусолтан Узденов.

"Наш вуз с первого раза набрал студентов на все бюджетные места, при этом по большинству направлений у нас был конкурс, а количество подавших заявление было в два раза больше, чем бюджетных мест. Самый большой конкурс в этом году у нас на факультет физической культуры и спорта. Конкурс на бакалавриат и специалитет составил четыре человека на место, что больше, чем в прежние годы", - рассказал собеседник агентства.

На факультете ведется подготовка учителей для работы в образовательных учреждениях для ведения двух предметов - физкультуры и безопасности жизнедеятельности, а также подготовка специалистов с профессионально-педагогическими знаниями и навыками в области технологий спортивной тренировки направления спорта. По мнению Узденова, рост интереса к физкультуре связан с тем, что за последние годы в Карачаево-Черкесии построили много спортивных залов, дворцов спорта. "Причем не только в городах, но и в селах, в связи с чем растет востребованность в профессиональных дипломированных кадрах для того, чтобы работать в детско-юношеских школах и общеобразовательных школах. Мы стараемся закрыть потребность региона в соответствующих кадрах", - сказал он.

Кроме физкультуры и спорта, в этом году популярным стало и обучение по профилю "Прикладная информатика". Ректор вуза также рассказал, что университет впервые в 2021 году открыл набор на "Социальную педагогику". "Это новое направление для нас, и в этом году мы уже впервые произвели набор. Не так давно в школах появилась такая штатная единица как социальный педагог, и мы будем готовить соответствующих специалистов", - добавил он.

Всего поступивших в 2021 году 638 человек, но это при том, что на заочную (внебюджетную) форму прием документов идет до конца октября. Из иностранных абитуриентов поступили 50 человек. Ранее сообщалось, что университет в 2022 году будет готов принять около 850 абитуриентов на бюджетные места, что больше, чем в 2021 году на 35%.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры по 77 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.