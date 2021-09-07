Суд по требованию Ростехнадзора приостановил работу 19 котельных в Омской области

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Азовский районный суд Омской области, где во второй половине сентября уже начинается отопительный сезон, по требованию Ростехнадзора приостановил на 20 суток эксплуатацию 19 котельных "Азовской тепловой компании", на которых выявлены опасные нарушения. Об этом сообщается во вторник на сайте Сибирского управления Ростехнадхзора.

"По требованию Сибирского управления Ростехнадзора суд приостановил эксплуатацию 19 котельных муниципального предприятия "Азовская тепловая компания", - говорится в сообщении.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил на котельных 84 нарушения в области промышленной и энергетической безопасности. В частности, на 11 уже отработавших ресурс отопительных котлах не проведена диагностика, которая должна определить возможность их дальнейшего использования, не проведены технические освидетельствования строительных конструкций четырех зданий. В сообщении уточняется, что нарушения угрожают жизни и здоровью людей. Работа котельных была приостановлена судом на 20 суток, в течение которых компания должна выполнить предписание надзорного органа об устранении нарушений.

В пресс-службе министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области ТАСС сообщили, что муниципалитет совместно с теплоснабжающей компанией разработал план по устранению замечаний. "Районом принимаются всем меры для проведения безаварийного отопительного сезона 2021-2022 годов", - отметили в пресс-службе. В Минэнерго добавили, что власти контролируют подготовку к зиме, в этом году на приобретение и установку котельного оборудования и труб между районами было распределено 45 млн рублей.