В Кизилюрте завершат строительство больницы-долгостроя в 2023 году

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство нового здания Кизилюртовской центральной городской больницы в Дагестане планируется завершить в 2023 году. Объект начали строить в 2008 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы Дагестана

"В рамках рабочей поездки в город Кизилюрт врио главы Дагестана Сергей Меликов осмотрел строящееся здание Центральной городской больницы. Строительство новой больницы было начато в 2008 году, оно включено в Республиканскую инвестиционную программу. Завершение строительства планируется в 2023 году", - сказали в пресс-службе.

Действующее здание больницы находится в ветхом состоянии. По словам главврача Кизилюртовской ЦГБ Патимат Шабановой, оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам.

Также медучреждение нуждается в новом оборудовании. Республиканский Минздрав подготовил смету для приобретения необходимого оборудования.