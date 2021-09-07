В КЧР провели газопровод к курортному городу Теберда и ближайшим горным аулам

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Запуск нового газопровода "Карачаевск - Теберда" протяженностью около 26 км состоялся во вторник в Карачаево-Черкесии (КЧР). Объект позволит обеспечить топливом более 4 тыс. домов в труднодоступной местности Карачаевского района, в том числе в курортном городе Теберда.

"Сегодняшнее событие, которое приурочено к Дню рождения Карачаево-Черкесской Республики, это открытие газопровода, который соединил Карачаевск с Тебердой - это очень важное событие, которое сделает еще один шаг для улучшения качества жизни, потому что уже сегодня газ придет в населенные пункты", - сказал ходе торжественной церемонии пуска газопровода заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, в ближайшее время на территории региона планируется обеспечить техническую возможность для подключения к газу. "Долгие годы мы говорили о газификации Карачаевского района, и наконец мы уже подходим к тому, чтобы на 100% он был газифицирован. У нас на сегодня 82% газифицировано в республике, и я думаю, что в ближайшее время по всей республике будет обеспечена техническая возможность к подключению", - сказал Темрезов.

Общая длина межпоселкового газопровода высокого давления Карачаевск - Теберда составляет около 26 км. Объект построен в сложных географических условиях по Программе развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии на 2021-2025 годы.

Газопровод создает условия для подключения к сетям газоснабжения свыше 4 тыс. домовладений в аулах Новая Теберда, Нижняя Теберда, Верхняя Теберда и города Теберда, а также 10 котельных и промышленных предприятий Карачаевского района. Одновременно со вводом газопровода в эксплуатацию были подключены первые потребители - жители шести домов аула Новая Теберда.

Ранее в ПАО "Газпром" сообщили, что инвестиции компании в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии в 2021-2025 годы составят 2,7 млрд рублей. В рамках программы компания намерена построить межпоселковые газопроводы для газификации 21 населенного пункта в Карачаевском и Урупском районах. "Газпром" также проведет техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций, это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах республики и в городе Черкесске.