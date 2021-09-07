В Тверской области газифицируют к 2026 году все населенные пункты в двух муниципалитетах

ТАСС, 7 сентября. Лесной район и Удомельский городской округ Тверской области станут пилотными муниципалитетами, где проведут газификацию всех населенных пунктов. Работы планируется завершить до конца 2025 года, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства по итогам совещания, которое провел глава региона Игорь Руденя.

"Губернатор напомнил - президент РФ Владимир Путин поддержал газификацию Лесного района и Удомельского городского округа, в программу включено три объекта для обеспечения к 2025 году газификации этих территорий. Запланировано строительство газораспределительной станции "Сороки" в Вышневолоцком городском округе, газопровода до Удомли и межпоселкового газопровода от Удомли до Лесного", - говорится в сообщении.

Руденя отметил, что в Лесном районе и Удомельском городском округе будут газифицированы все населенные пункты. "До 1 декабря также поручаю Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовить предложения о полной газификации двух пилотных муниципалитетов. Это означает одно - все населенные пункты этих территорий, где живут люди, зарегистрированные в нашем регионе, должны получить возможность присоединиться к газу", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы была подписана в начале декабря 2020 года. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66 до 76%.