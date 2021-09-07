Голикова: меньше половины россиян ездят отдыхать за пределы своего региона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Только 45% россиян ездят отдыхать за пределы региона, в котором они проживают. Важно переломить эту тенденцию, чему будет способствовать нацпроект "Туризм", заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Туризм для России, на мой взгляд, всегда был перспективен, потому что у нас большая страна с большой протяженностью, с большим количеством традиций, многовековой историей. Очень важно задуматься, что только 45% наших граждан "вырываются" на отдых за территорию того региона, в котором непосредственно проживают. И наша задача - это сломать. Этому будет способствовать и нацпроект "Туризм", который был создан и начал реализовываться", - сказала она в интервью онлайн-шоу "Больше чем путешествие".

По словам Голиковой, в этом году в связи с улучшением ситуации вокруг пандемии улучшился и туризм. "Большое количество россиян совершили туристические поездки. С ночевкой даже на один день посетили разные места 24,6 млн человек, 25 млн - без ночевки тоже так или иначе имели туры по РФ за полгода", - рассказала она.

Вице-премьер также отметила, что хотелось бы, чтобы количество людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло.

"Сегодня 1,7 млн человек, которые профессионально связаны с туризмом. Нам хотелось, чтобы их было бы 4,7 млн человек. Для молодых людей - это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, а возможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым", - заключила она.