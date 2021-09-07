Байден назвал ураган "Ида" свидетельством изменений климата

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ида", приведший к наводнениям на северо-востоке США на прошлой неделе, показал, что процесс изменения климата уже происходит. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден на встрече с главами населенных пунктов штата Нью-Джерси, пострадавших от урагана. Его комментарии во время поездки распространил пресс-пул Белого дома.

"Изменения климата уже здесь, мы живем с ними. Все части страны столкнулись с чрезвычайными погодными явлениями", - сказал он.

Американский президент выразил соболезнования погибшим в результате стихийного бедствия и отметил, что ураган нанес значительный урон. "Я здесь для того, чтобы увидеть все своими глазами", - отметил он.

Байден намерен позднее направиться из Нью-Джерси в Нью-Йорк, где он посетит район Квинс, также пострадавший из-за подтоплений во время урагана "Ида".

1 сентября ураган "Ида" достиг северо-восточных штатов США. Его основной удар пришелся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. По подсчетам СМИ, общее число жертв стихии на северо-востоке превысило 40 человек. Большинство погибших проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.