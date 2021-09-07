В Москве не будут закрывать резервные госпитали для больных COVID-19

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Резервные госпитали Москвы для зараженных коронавирусом не будут закрывать. Власти столицы готовы к любой ситуации, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее", - сказал он.

"Мы всегда готовы к любой ситуации. И для города это очень важно. С одной стороны, не просто что-то прогнозировать, что невозможно сегодня, а именно быть готовыми к любому сценарию. С другой стороны - не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться еще в худшей ситуации, чем сама опасность", - отметил мэр столицы.

Собянин напомнил, что при видимом спаде заболеваемости COVID-19 в городе власти начинают снимать ограничения. "Если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия. Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и все. Психологически иногда такие состояния ведут к еще большей смертности и большей болезненности", - подчеркнул он.

"В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить", - заключил мэр Москвы.