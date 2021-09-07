В РФ началась регистрация на программу студенческих турпоездок "Больше, чем путешествие"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Открылась регистрация для участия в программе бесплатных туристических поездок по стране для студентов "Больше, чем путешествие", сообщила во вторник пресс-служба Росмолодежи. География поездок охватит все федеральные округа, будет доступно не менее 250 маршрутов.

"7 сентября Росмолодежь, Ростуризм совместно с Минобрнауки России, АНО "Россия - страна возможностей", обществом "Знание" запустили регистрацию на программу бесплатных путешествий для российской молодежи "Больше, чем путешествие", - говорится в сообщении.

О запуске программы было объявлено в ходе онлайн-шоу "Путешествие к мечте", в котором принял участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Все проекты платформы "Россия - страна возможностей", общества "Знание" совместные: в них ребята выступают всегда соавторами. Меня очень порадовало: когда ребят сегодня спрашивали, что было бы крутой наградой за победу в олимпиадах и конкурсах, то абсолютное большинство говорит, что это не деньги, а возможность увидеть страну, путешествия. Ребята хотят больше посмотреть, больше своими руками потрогать и почувствовать, насколько огромная и прекрасная наша страна. Из желания ребят родился этот проект", - сказал Кириенко.

В пресс-службе Росмолодежи уточнили, что программа будет доступна для участников платформ "Россия - страна возможностей" и "Другое дело", конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", общества "Знание". Регистрация проходит на сайте morethantrip.ru.

По данным организаторов, первая поездка состоится 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня и многодневные поездки. "Для участников разработаны направления по урбанистике, IT, экологии, медиа и волонтерству", - говорится в пресс-релизе.

Участники программы

По словам гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в этом году в программе смогут принять участие 50 тыс. человек. "Мы приглашаем победителей, финалистов и полуфиналистов наших основных конкурсов. У тех, кто хочет и дальше развиваться, лучше узнавать нашу страну, такая возможность есть, и она будет сохраняться", - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи слова Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что все желающие смогут посетить VR-экскурсии по маршрутам. "Молодые люди создадут туристические медиапродукты: подкасты для путешественников, аудиогиды для индивидуальных и групповых туров, видеоролики", - уточнили в пресс-службе.

Поездки будут организованы бесплатно по поручению президента России Владимира Путина, который по итогам послания Федеральному Собранию поручил правительству проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по России для школьников и студентов.