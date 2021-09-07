Поддержку на сумму 30 млн рублей окажут пострадавшим в крупном пожаре в Самарской области

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Самарской области предусмотрели в региональном бюджете примерно 30 млн рублей для оказания поддержки жителям, пострадавшим в крупном пожаре в Борском районе. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник в эфире телеканала ГТРК "Самара" .

"Сейчас мы занимаемся тем, что подбираем жилье. В основном жители, которое утратили свое жилье - их немного совсем - они все-таки заявили средства не на восстановление, а на покупку жилья. Есть такая возможность и в Борском районе. Кто-то решил перебраться поближе к детям. Мы пойдем навстречу. Сейчас оценка стоимости такого жилья, исходя из численности прописанных и проживающих, нуждаемости определяется. Мы уже зарезервировали на эти цели сумму около 30 млн рублей", - сказал глава региона.

Сейчас власти заканчивают расчеты, предполагается, что жители могут получить выплаты в ближайшие 10-14 дней, отметил Азаров. По его словам, каждый пострадавший уже получил первоочередную поддержку на сумму 10 тыс. рублей. Еще 15 человек оформили документы и получили по утрате имущества по 100 тыс. рублей. "Выплаты произведены и по причинению вреда здоровью, он небольшой, легкие ожоги, но тем не менее 50 тыс. выплатили и такому гражданину", - сказал Азаров.

В региональном ГУ МЧС называли пожар в Борском районе крупнейшим в регионе за последние 10 лет, с ним боролись почти две недели. Общая площадь пожара составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Пожар полностью ликвидировали спустя три недели. Огонь прошел через село Гвардейцы, а затем уничтожил 18 построек в еще двух селах Самарской области. В тушении были задействованы 700 человек и 184 единицы техники, а также пожарные поезда и авиатехника.