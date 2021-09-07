Словакия, Чехия и Австрия будут делать прививки третьей дозой вакцины

ПРАГА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Словакии, Чехии и Австрии вскоре разрешат жителям этих стран, прошедшим установленный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Об этом со ссылкой на словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, встретившегося во вторник со своими чешским и австрийским коллегами, сообщило Словацкое телевидение.
Третья доза вакцины желающим будет вводиться не раньше чем через восемь месяцев после завершения определенного ранее курса вакцинации. Эти прививки должны получить прежде всего граждане, входящие в группы риска. К ним относятся жители старше 60 лет и хронические больные. Братислава, Прага и Вена не будут дожидаться поступления на этот счет рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
В Чехии, как ранее проинформировал министр здравоохранения республики Адам Войтех, третий укол вакциной можно будет получить с 20 сентября.
Между тем вакцинация жителей Чехии третьей дозой препарата от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech фактически уже началась в конце августа. Эту прививку получили пациенты после операций по пересадке внутренних органов, в частности в пражской больнице "Мотол".