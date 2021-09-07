Словакия, Чехия и Австрия будут делать прививки третьей дозой вакцины

ПРАГА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Словакии, Чехии и Австрии вскоре разрешат жителям этих стран, прошедшим установленный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Об этом со ссылкой на словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, встретившегося во вторник со своими чешским и австрийским коллегами, сообщило Словацкое телевидение .

Третья доза вакцины желающим будет вводиться не раньше чем через восемь месяцев после завершения определенного ранее курса вакцинации. Эти прививки должны получить прежде всего граждане, входящие в группы риска. К ним относятся жители старше 60 лет и хронические больные. Братислава, Прага и Вена не будут дожидаться поступления на этот счет рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

В Чехии, как ранее проинформировал министр здравоохранения республики Адам Войтех, третий укол вакциной можно будет получить с 20 сентября.

Между тем вакцинация жителей Чехии третьей дозой препарата от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech фактически уже началась в конце августа. Эту прививку получили пациенты после операций по пересадке внутренних органов, в частности в пражской больнице "Мотол".